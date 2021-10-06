カシミヤ スイッチカラー マフラー　ベージュ/ブラウン　ワンサイズ 　男女兼用

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#Simoon_レディースアイテム一覧はこちら#Simoon_メンズアイテム一覧はこちら#Simoon_ファッション一覧はこちコメントなし購入OKです(^^）☆他の商品と同梱をご希望の場合は購入前にコメントをお願いします。グリーンレーベルリラクシングカシミヤスイッチカラーマフラー ベージュ/ブラウン ワンサイズ匿名配送 男女兼用【状態】２年ほど前に正規店で購入して数回使用しました。他の物を購入し使用しなくなりましたので出品いたします。使用頻度が少ないため程度は良いです。カシミヤ100%なのでウール特有のチクチク感が無く肌触りが大変良いです。光沢感のある高級な素材なのでコーディネートのアクセントに最適です。オンオフ兼用でご使用いただけます。タグは外しております。クリーニング済【カラー】ベージュ/ブラウン【サイズ】幅 30cm長さ 166cm※フリンジ部分を除く平置き採寸になります多少の誤差はご了承ください。【素材】カシミヤ 100%【発送方法】ゆうゆうメルカリ便（ゆうパケット）※配達日時の指定はできません小さく畳んで発送いたします。自宅保管になりますので神経質な方のご購入はご遠慮ください。端末により実際の色と異なる場合がございます。柄・デザイン...無地カラー...ベージュ素材...カシミヤ#Simoon_レディースアイテム一覧はこちら#Simoon_メンズアイテム一覧はこちら#Simoon_ファッション一覧はこちら