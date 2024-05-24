匿名配送/スティングレイ/編み込み加工/ラウンドファスナー/ターコイズ/長財布/

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プレンゼント用包装を無料でお付けいたします!ご希望の場合はご購入後にお申し付けください。※ギフト包装の色・形状は製品の形状によって写真以外の物に変更する場合があります。[状態]新品・未使用品[色]ターコイズブルー[サイズ（約）]幅200mm 高さ110mm 厚さ25mm[仕様]カードポケット×12/コインポケット×1（ファスナー付き）/紙幣ポケット×1/その他ポケット×4[重さ]334g[材質]表スティングレイ（エイ革） 裏牛革（本革）[手触]硬め［商品について］ポリッシュ加工を施したスティングレイ（エイ革）を編み込みにした光沢のある特徴的な長財布です。財布はラウンドファスナーとなっており、ガバっと大きく開いて使い勝手もよいです。収納もたっぷりとあり、特にカード収納部とコイン収納部との間に大きな収納スペースがあります。[その他の出品物もぜひご確認ください]#オーチャードand出品物#長財布#ターコイズブルー#ラウンドファスナー#スティングレイ#ガルーシャ#エイ革#オーチャードand長財布