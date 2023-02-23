水星の魔女　ガンダムエアリアル　FULLMECHANICS /HG

ガンプラHG1/144ガンダムエアリアル水星の魔女 ガンダムエアリアル FULLMECHANICSセットです未開封、未組立です。・コレクション整理のため出品です。・新品、未開封の状態で暗所にて保管しておりましたが、自宅での保管にご理解いただける方のご購入をお待ちしております。・未開封のためパーツ不足、破損などがごさいましたらメーカーに直接ご連絡をお願い致します。・タバコは吸いません、ペットも飼っておりません。水星の魔女エアリアルガンダムガンプラスレッタミオリネフルメカニカル



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