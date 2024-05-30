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極上美品✨ ルイヴィトン ジッピーウォレット M80808 ミラー 長財布
商品番号 J95409590448
商品名

極上美品✨ ルイヴィトン ジッピーウォレット M80808 ミラー 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 32,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【中古】ルイヴィトンLouisVuittonLVジッピーウォレット・ヴェルティカルM80808モノグラムミラー長財布シルバー【確実正規品】ご覧頂きありがとうございます。ルイヴィトン　長財布　の出品でございます。ルイヴィトン阪急メンズ大阪で購入の確実正規品になります。状態は全体的に綺麗で美品でございます。20枚目微細なキズ付属品は写真に掲載してるもの、箱、リボンなど全てお付けいたします。ルイヴィトンクラッチバックカードケースイヤホンバックパックリュックボディーバックベルトカードケースパーカーTシャツベルトスニーカーを出品いたしております。ぜひご覧ください。
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