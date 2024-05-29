所作 shosa 長財布 ブラック×シャボン

★ご覧いただきありがとうございます!初めにプロフィールのご確認をお願いいたします★所作の長財布です。カラーはブラック×シャボンです。外側はブラックの無地で、内側に模様があります。右利き用となります。2022年に定価(31000円)で購入しました。4か月ほど使用しましたが、財布をもう1つ持っていたので使用頻度は少ないです。★こちらの商品はお値下げ不可となっております。ご了承ください。●素材：牛革●付属品：箱などはありません。プチプチに包んで発送致します。●その他、注意事項：大きな傷や汚れなどありませんが、表面に爪の跡が少しあります。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



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