コードバン　一枚革ベルト

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数多くの中からご覧頂きありがとうございます。PG8カラー バーガンディシェルコードバン繋ぎ目無しの一枚物です。大変貴重です。コバ処理も磨き上げた一流品真鍮バックル裏ビスサイズ調整可能です。幅3.5センチ10年以上使用しても輝きエイジングするコードバンを更に一流の職人が仕上げた品物です。サイズ全長102センチ5穴式3番目で83センチです。サイズ調整可能です。数多くのブランドを持たれた方や本物思考、コードバンをお知りになられている方にオススメします。あくまでも中古ですのでご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。過度なお値引きはお控えください。カラー···BR素材···本革