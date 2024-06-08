☆ ポールスミス ☆ 長財布 カラードエッジ ターコイズ ブルー 財布 ...

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⚠️プロフ必読願います！ ⭕️ポールスミス⭕️～カラードエッジ 長財布～鮮やかなペイントカラーエッジと、外装や内装のカラーコンビネーションが印象的な長財布。素材にはエンボスレザーを使用し、革厚やカッティングを調整することで繊細なテクスチャーを表現しました。シグネチャーストライプからインスパイアされた、美しいエッジペイントを随所にあしらったこだわりのアイテム。中国製札入れ×1カード入れ×14(その他ポケット×4）小銭入れ×1（内天ファスナータイプ）※天然素材の特性上、摩擦・色落ち・色移りすることがあります。※特に水分の付着、汗や湿気等を含んだ衣類との摩擦、密着等による色落ち、色移りにご注意ください。※水分が付着した際は、柔らかい布等で水分を取り除き、陰干ししてください。✅コンペの景品にて当たったものとなります。使用している財布があるため断捨離します。新品未使用の為、タグなども同梱します。※金額表示タグはありません。おまけでギフトラッピングの袋とショッパーもお付けします！️️当方出品中のアパレル検索にお使い下さい！ブランド品、服飾雑貨等も出品中です！#TAアパレルAT価格・・・￥30,800円状態・・・新品未使用カラー・・・ターコイズ ブルー⚠️水濡防止をしてリサイクル段ボールに入れて発送致します。⚠️新品ですが初期の僅かなキズや擦れが気になる方はご遠慮下さい。⚠️コンビニ決済の方は必ず購入前にお支払い予定日をお知らせ下さい。