【新品未使用品】LOEWE ロエベ✨メンズ2つ折り財布✨ブラック色

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)【新品未使用品】LOEWEロエベ✨メンズ2つ折り財布✨ブラック色です。箱に入れた状態で保管しておりましたので、傷等は無く良い状態だと思います。画像でよくご確認の上、ご興味のある方のご検討をお待ちしております(*^^*)ネコポスにて翌日までに発送します。財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地
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