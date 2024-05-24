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バーバリー　ヴィンテージ　ノバチェック　ベージュ　シルク100% ネクタイ
商品番号 R98814286599
商品名

バーバリー　ヴィンテージ　ノバチェック　ベージュ　シルク100% ネクタイ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠に有難うございます！即決購入大歓迎です◎○アイテムBurberryバーバリー　ヴィンテージ　ノバチェック　ベージュ　絹　シルク100%ネクタイ○購入元百貨店○サイズ剣先　約9.5cm全長　約148cm平置き実寸。着画はお断りさせて頂きます。○状態少しシミはありますが、柄上よく分からないと思います。○カラーベージュ○付属品なし○USED品について自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差など古物にご理解がない方は購入お控えください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。お気軽にご質問やコメントなど、よろしくお願い致します♪柄・デザイン···チェックカラー···ベージュ
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