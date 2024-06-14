【正規品・美品】フェンディ 長財布 ラウンド ゴールド ズッカ ユニセックス 黒

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⭐︎⭐︎フォロー割\u0026同時購入割実施中⭐︎⭐︎他にも#★ごましおショップ★にて多数出品しております。詳細についてはプロフィールに記載がございますので、是非ともご確認ください^^－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◾️商品情報ブランド名：FENDIフェンディ商品名：長財布ラウンドファスナーズッカ メンズレディースユニセックス ゴールドファスナー◾️サイズタテ：約10.5cmヨコ：約18.5cmマチ：約2cmカードポケット×8小銭入れ×1お札入れ×1※平置き実寸でございます※着画依頼はご遠慮お願います※ギャランティ・ケアカードなどは特記がない場合は付属しておりません(撮影用とご判断ください。)－－－－－－－－－－－－－－－◾️状態ランク：AB状態ランク詳細SS：新品と同等でほぼ使用感がないS：気付かない程度の使用感のみで非常に程度が良いA：若干の傷や汚れはあるが使用感が少ないB：多少の傷や汚れ等使用感はあるが比較的程度が良いC：全体的に傷や汚れがあり使用感および中古感があるD：全体的に傷や汚れがあり使用感、中古感が目立つ※SA、ABなどそれぞれの状態の中間を表す場合もあります。－－－－－－－－－－－－－－－◾️カラーブラック 黒◾️素材レザーPVC◾️その他◾️発送簡易包装にて1~2日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がございますので予めご了承ください。◾️購入元一般社団法人日本流通自主管理協会（AACD）加盟店※大手リサイクルショップ、古物市場、業者オークション－－－－－－－－－－－－－－－出品商品は全て真贋済みですが、万が一にも偽造品であると判断された場合は、正規店にて鑑定を行い、以下の情報をお伝え下さい。・店舗名（例：LOUISVUITTON新宿店）・担当者の氏名・来店日時（例：1月1日13:00頃）・出品者様の氏名こちらから担当者へ確認対応を実施させて頂きます。