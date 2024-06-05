エルメス　べアンクラシック

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商品詳細
■HERMESべアンクラシック■金具 シルバー■素材 ヴォーエプソン■刻印 ⬜︎E(2001年製造)■MADEINFRANCE■サイズ (約)W17.5㎝・H9㎝・D1㎝・札入れ1・ファスナー開閉式小銭入れ1・オープンポケット3・カードポケット5■長く使い込みました■発送 ご購入後1〜2日で発送致します■すり替え防止の為、返品などは受け付けませんのでご了承ください。カラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革
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