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エルメス　べアンクラシック
商品番号 T48063487220
商品名

エルメス　べアンクラシック
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 13,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■HERMESべアンクラシック■金具　シルバー■素材　ヴォーエプソン■刻印　⬜︎E(2001年製造)■MADEINFRANCE■サイズ　(約)W17.5㎝・H9㎝・D1㎝・札入れ1・ファスナー開閉式小銭入れ1・オープンポケット3・カードポケット5■長く使い込みました■発送　ご購入後1〜2日で発送致します■すり替え防止の為、返品などは受け付けませんのでご了承ください。カラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/recuperation244321.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect750870.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei942371.html
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