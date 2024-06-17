ラストクロップス　コルト　マレンマ

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商品詳細
国産ハンドメイドで有名なメーカー、ラストクロップスのコルトマレンマです。もう製造されて無いかもしれません？休日の日常に使用していたので、使用感等はございます。ただし、よく心配される外側のホックの部分は、去年少し軽くなった時点で、メーカーに送り、純正の物と交換修理を行いましたので、まだまだ安心してお使い頂けます。このメーカーの商品は、良質で、作りは質実剛健なので有名です。この後大切にお使い頂ける方に少しお安く譲りたいと思います。興味の有る方は是非手にとって楽しまれて下さいね。キャンセル、返品等の無きよう御願いします。
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