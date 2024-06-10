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エレキギター　ストラトキャスタータイプ
商品番号 E81761223708
商品名

エレキギター　ストラトキャスタータイプ
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Stratocasterアクセサリー・パーツ···エレキギター弦#Fender#エレキギター#パシフィカ#ギター#ストラトキャスター・メルカリで購入しました。自分には合わなく申し訳ないですがお売りしたいと思います。・作りはとてもよかったです。・動作確認済み・メーカー不明バーナー＆ワックスフィニッシュになっているようです。・安い初心者向けのエレキギターや、量産されているようなギターとは少し違いオリジナリティーもあり作りも負けていません。
http://narcologia.ru/goods/Addict743318.html
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