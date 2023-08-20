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傷有りですがまだまだ使える商品です。気に入ってつけてたのですが、つける機会がなくなり使ってくださる方に譲りたいと思います。サイズはハッキリわかりません。多分、19号20号くらいだと思います。写真二枚目をご覧ください。付属品はなしです。材質···シルバー気軽にコメントください♪