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商品詳細
傷有りですがまだまだ使える商品です。気に入ってつけてたのですが、つける機会がなくなり使ってくださる方に譲りたいと思います。サイズはハッキリわかりません。多分、19号20号くらいだと思います。写真二枚目をご覧ください。付属品はなしです。材質···シルバー気軽にコメントください♪
http://narcologia.ru/goods/stage10197.html
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