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NIKE AIR MAX EXCEE
商品番号 F53945639567
商品名

NIKE AIR MAX EXCEE
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エアマックス　エクシー　ブルー購入後、1回使用しました横幅が狭いデザインなので、幅広の方はサイズ大きめで履くことをお勧めします。靴先の部分が少し黒ずんでおります。箱無し簡易包装で発送致します。定価:￥11,000
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