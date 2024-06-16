NIKE AIR MAX EXCEE

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商品詳細
エアマックス エクシー ブルー購入後、1回使用しました横幅が狭いデザインなので、幅広の方はサイズ大きめで履くことをお勧めします。靴先の部分が少し黒ずんでおります。箱無し簡易包装で発送致します。定価:￥11,000
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