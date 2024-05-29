箱新品 ポールスミス キーケース レザー 財布 ブラック 黒 10bw040

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商品詳細
PaulSmith本革スムースレザーの雰囲気ある逸品。コンパクトながら、多彩な収納力があります。・キーケース・札入れ（中央背面が貫通しますので、お札入ります）・カードポケット（左右に免許証サイズ入ります）カラー：ブラック・新品国内正規品楽天参考価格：23000特価のため値下げなし、早い者勝ちでお願い致します！購入時からのスレ、小傷はご容赦くださいませ。値段は消してあります。購入者様都合でのキャンセルは受け付けてませんので、ご了承の上購入お願い致します。◆◇◆◇◆◇◆◇箱について◆◇◆◇◆◇◆◇※トップ画像のブランド箱はつきません。ブランド箱をご希望の場合＋500円で変更可能です。購入前にコメント下されば金額を変更しますので、必ず購入前にコメント下さいませ(^^)※黒箱は必ずしもぴったりサイズでない場合があります。ご了承下さい。◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇レザー財布マネークリップブリーフケース、財布、バッグ、カードケース、スマホケース、キーケース、コインケースなど多数出品中クリスマスプレゼント誕生日父の日母の日
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