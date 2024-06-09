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tady\u0026king タディアンドキング　タディ＆キング　フェザー　リングK18
商品番号 T67973084378
商品名

tady\u0026king タディアンドキング　タディ＆キング　フェザー　リングK18
ブランド名 タディーアンドキング
特別価格 税込 16,261 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧下さり、ありがとうございます。他にも出品しておりますので、良ければご覧頂ければと思います。【tady\u0026king】K18剣先フェザーピンキーリング定価66000円サイズ9号　(前後の約1号2号程の調整可能)状態:使用に伴う小傷はありますが、大きな傷、凹み、歪みは見受けられず美品に相当すると思います。あくまでも個人的主観なので、神経質な方はご遠慮下さい。付属品無し。トラブル防止の為必ず在庫確認をよろしくお願い致します。ゴローズtady＆kingケンキクチ鷲見太郎ウィングロックゴッドサンズアリゾナフリーダムsilverフェザーK18
http://narcologia.ru/goods/pompous469823.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit108786.html
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