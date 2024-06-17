newera 海外限定

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商品詳細
シンシナシティレッズの海外限定のニューエラです。購入しましたがやはり形とデザインがしっくりこないので売ることにしました。色はティファニー？色でよこのサイドパッチは銀色の糸が使われてて格好いいです！！sizeは7と1/2で59.6cm
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