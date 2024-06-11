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VANS OG STYLE24 LX OG ハイビスカスプリント　ホワイト　29
商品番号 Q14605256322
商品名

VANS OG STYLE24 LX OG ハイビスカスプリント　ホワイト　29
ブランド名 バンズボルト
特別価格 税込 2,301 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用※箱付きホワイトサイズ　29cmVANSOGSTYLE24LXヴァンズバンズOGスタイル24LXグリーンxホワイトハイビスカスプリント■商品説明VANSOGSTYLE24LXヴァンズバンズOGスタイル24LX創業当時のディテールを復刻させるVans(ヴァンズ)こだわりのコレクションから、ハイビスカスプリントがトロピカルな魅力を放つ最新作Style24が登場。クラシカルなシルエットに爽やかな配色の一足です。正規品になります。即購入歓迎です。翌日までに発送させていただきます。細かな傷汚れなど気にされる方のご購入はご遠慮ください。#FGSフットウェア一覧はこちら
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