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【IL BISONTE】パスケース、ストラップ
商品番号 V51341272008
商品名

【IL BISONTE】パスケース、ストラップ
ブランド名 イルビゾンテ
特別価格 税込 2,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用期間は2年程、革は馴染んで深い色合いに変化しています。小傷はありますが、ステッチほつれ等のダメージはありません。保存用の巾着袋と保証書(正規店購入)あり。他サイトでも出品しているため、コメント頂けますと幸いですm(._.)mパスケース■サイズ：10.5cm×7.5cm■素材：牛革■カラー：グレー■総重量：約22g■原産国：イタリアストラップ■サイズ：全長35cm、レザー幅0.7cm、リング径3cm■素材：牛革■カラー：グレー■原産国：イタリア
http://narcologia.ru/goods/procurement457133.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce213455.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric567745.html

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