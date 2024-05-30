【IL BISONTE】パスケース、ストラップ

使用期間は2年程、革は馴染んで深い色合いに変化しています。小傷はありますが、ステッチほつれ等のダメージはありません。保存用の巾着袋と保証書(正規店購入)あり。他サイトでも出品しているため、コメント頂けますと幸いですm(._.)mパスケース■サイズ：10.5cm×7.5cm■素材：牛革■カラー：グレー■総重量：約22g■原産国：イタリアストラップ■サイズ：全長35cm、レザー幅0.7cm、リング径3cm■素材：牛革■カラー：グレー■原産国：イタリア



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