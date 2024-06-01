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超希少‼︎ シェブロン グリーンジャケット ヴェネツィア トレードビーズ
商品番号 I16041679167
商品名

超希少‼︎ シェブロン グリーンジャケット ヴェネツィア トレードビーズ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 16,235 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自己紹介ご覧下さい。【シェブロングリーンジャケット】正規品超希少！！※値下げはありません。超希少！！シェブロン。状態などはお写真でご確認宜しく頼みます。#とんぼ玉#イエロージャケット#グリーンジャケット#シェブロンビーズ#とんぼ玉#ホワイトハーツ#ヌェバキャディス#ドラゴンビーズ#スカンクビーズ#キングビーズ#ターコイズ#ゴローズ#アメカジ#古着#アンティーク好きに
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