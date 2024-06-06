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【最終値下げ】なにわ男子　グッズ　まとめ売り
商品番号 C66440347103
商品名

【最終値下げ】なにわ男子　グッズ　まとめ売り
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,219 円
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商品詳細

なにわ男子のグッズまとめ売り①1stloveツアーTシャツ②1stloveペンライト③サンリオコラボ　ハイチュウ缶　2個セット④ハッピーサプライズ　通常盤購入時特典のクリスマスカード⑤FC会報　1冊⑥SpecialKiss初回購入特典クリアファイル⑦POPMALL初回購入特典ミニうちわ以上になります。ペンライトは点灯確認のため開封済ですが、未使用。FCはそのままの状態で自宅保管。それ以外は全て未開封です。うちわは外袋の左上が折れておりますが、中身に問題はありません。グッズ整理のための出品です。人気グループ···なにわ男子グッズ種類···ペンライト
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