グッチ　タイガーヘッドダブルラップリング

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商品詳細
メーカー：グッチモデル/品目：タイガーヘッドダブルラップリングカラー：ゴールド表記サイズ：約14号素材：ゴールドメッキ付属品：現品のみ状態：中古品(少し錆のような汚れや全体的に傷などが目立つ商品になります。)画像でご確認下さいませ。中央のストーンが欠けているため、格安で出品させて頂きます。
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