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新品 amp japan ギターピック ネックレス 赤 ROCK ミスチル 桜井
商品番号 I79969253830
商品名

新品 amp japan ギターピック ネックレス 赤 ROCK ミスチル 桜井
ブランド名 アンプジャパン
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ampjapan(アンプジャパン)ギターピックネックレスカラーレッド新品未使用ブラスのピック・スター、テールチャームにサンダーを組み合わせたネックレス。ピックの表にレッド、裏にブラックのエポキシ樹脂をコーティング、スターにはゴールドコーティング、アジャスターとテールチャームにブラックコーティングが施されています。リバーシブル使用で色味があり、ロックとポップを融合させたアイテムに仕上がっています。チェーンにはステンレスを使用しているのでアレルギーも出にくく、お手入れ要らずです。【商品詳細】[素材]真鍮,ステンレス,エポキシ樹脂[付属品]ポーチ[ピック]縦幅　15.5mm（バチカン含まず）横幅　13mm厚み　1.5mm[スター]縦幅　8mm（バチカン含まず）横幅　8mm厚み　3mm[チェーン]長さ　50cm(45～50cm間の好きな箇所で調節可能)材質...真鍮カラー...レッド#ampjapan#アンプジャパン#ギターピック#pic#guitarpic#ギターピック#チバユウスケ#thebirthday#ミッシェルガンエレファント#rock#ロザリオ#marquee#ampjapan#アンプジャパン#gothictokyo#ゴシックトウキョウ#ルードギャラリー#ケルトアンドコブラ#ブランキージェットシティー#上野コウジ#中村達也#浅井健一#ネックレス#シュプリーム#オフホワイト#アリクス#アンブッシュ#スタンプド#ニードルズ#パームエンジェルス#フィアオブゴット#ファセッタズム#ワイスリー#タブレット#nhoolywood#エヌハリウッド#soloist#ソロイスト#ロンハーマン#goros#ゴローズ#wingrock#ウイングロック#鷲見太郎#kenkikuchi#ケンキクチ#ディオールオム#サンローラン#セリーヌ#エディスリマン#カルティエ#ティファニー#ブルガリ#ジャスティンデイビス#ビルウォールレザー#ディールデザイン#ガルニ#ジャムホームメイド#プエルタデルソル#ライオンハート#sosfp#シンパシーオブソウル#トムウッド
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