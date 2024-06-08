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サージカルステンレス ブレスレット ヴァイキング
商品番号 X88964074739
商品名

サージカルステンレス ブレスレット ヴァイキング
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,356 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。大きくインパクトのあるサージカルステンレスのブレスレットです。ヴィンテージ風のかっこいい彫刻デザインです。サージカルステンレス(316L)はアレルギー性の極めて低い素材で医療用工具のメスやハサミ、高級腕時計などにも使用されています。サビにくく、腐食や酸化・熱に強いなど、優れた特性を持つ特殊なステンレスです。サイズ全長約20.5cm(手首周り約18cm)チェーン幅18mm素材サージカルステンレス(ステンレス316L)重さ105gカラーアンティークシルバー質問等はお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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