ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。大きくインパクトのあるサージカルステンレスのブレスレットです。ヴィンテージ風のかっこいい彫刻デザインです。サージカルステンレス(316L)はアレルギー性の極めて低い素材で医療用工具のメスやハサミ、高級腕時計などにも使用されています。サビにくく、腐食や酸化・熱に強いなど、優れた特性を持つ特殊なステンレスです。サイズ全長約20.5cm(手首周り約18cm)チェーン幅18mm素材サージカルステンレス(ステンレス316L)重さ105gカラーアンティークシルバー質問等はお気軽にお問い合わせ下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/symmetric319845.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly226284.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador135806.html
Amazon | VikingsBrand バイキングブレスレット メンズ 調節可能ブレスレット 7~10インチ 異教徒ジュエリー 北欧神オーディンウルフヘッドアームリング メタルリストバンド 男性&男の子へのギフトに, One Size, 金属 | ブレスレット 通販
Amazon | VikingsBrand バイキングブレスレット メンズ 調節可能ブレスレット 7~10インチ 異教徒ジュエリー 北欧神オーディンウルフヘッドアームリング メタルリストバンド 男性&男の子へのギフトに, One Size, 金属 | ブレスレット 通販
Amazon.co.jp: Ouroboros Jormungandr バイキングブレスレット ドラゴンリンクチェーンバイキング ゴシック バイカー メンズ ステンレススチール ヘビーブレスレット シルバー : Clothing, Shoes & Jewelry
Amazon.co.jp: バングル ブレスレット バイキング ケルト ノット カフ ...
XLTFZY ブレスレットバングルノベルティバイキングヴィンテージトーテムステンレス鋼手作りキューバリンクブレスレットトレンド大きなジュエリー8.6インチ
Bandmax 大天使 ブレスレット メンズ 革 腕輪 ステンレス レザー ヴァイキング風 シンプル 調節可能 男性 アクセサリー 誕生日 記念日 プレゼント
Amazon.co.jp: バングル ブレスレット バイキング ケルト ノット カフ ...
特別セーフ サージカルステンレス ブレスレット ヴァイキング ...
特別セーフ サージカルステンレス ブレスレット ヴァイキング ...
Amazon | GuoShuang メンズブレスレット メンズジュエリー シルバーブレスレット バイキングブレスレット ジュエリーセット ドラゴンブレスレット ウルフブレスレット&カラスブレスレット ステンレススチール 調節可能なブレスレット メンズ バイキングギフト, 宝石なし。 | ...
ステンレスブレスレット コインチャームブレスレット ステンレス ...
男性用レザーブレスレット - メンズブレスレット - ステンレススチール ...
Bandmax 大天使 ブレスレット メンズ 革 腕輪 ステンレス レザー ヴァイキング風 シンプル 調節可能 男性 アクセサリー 誕生日 記念日 プレゼント
http://narcologia.ru/goods/symmetric319845.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly226284.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador135806.html
Amazon | VikingsBrand バイキングブレスレット メンズ 調節可能ブレスレット 7~10インチ 異教徒ジュエリー 北欧神オーディンウルフヘッドアームリング メタルリストバンド 男性&男の子へのギフトに, One Size, 金属 | ブレスレット 通販
Amazon | VikingsBrand バイキングブレスレット メンズ 調節可能ブレスレット 7~10インチ 異教徒ジュエリー 北欧神オーディンウルフヘッドアームリング メタルリストバンド 男性&男の子へのギフトに, One Size, 金属 | ブレスレット 通販
Amazon.co.jp: Ouroboros Jormungandr バイキングブレスレット ドラゴンリンクチェーンバイキング ゴシック バイカー メンズ ステンレススチール ヘビーブレスレット シルバー : Clothing, Shoes & Jewelry
Amazon.co.jp: バングル ブレスレット バイキング ケルト ノット カフ ...
XLTFZY ブレスレットバングルノベルティバイキングヴィンテージトーテムステンレス鋼手作りキューバリンクブレスレットトレンド大きなジュエリー8.6インチ
Bandmax 大天使 ブレスレット メンズ 革 腕輪 ステンレス レザー ヴァイキング風 シンプル 調節可能 男性 アクセサリー 誕生日 記念日 プレゼント
Amazon.co.jp: バングル ブレスレット バイキング ケルト ノット カフ ...
特別セーフ サージカルステンレス ブレスレット ヴァイキング ...
特別セーフ サージカルステンレス ブレスレット ヴァイキング ...
Amazon | GuoShuang メンズブレスレット メンズジュエリー シルバーブレスレット バイキングブレスレット ジュエリーセット ドラゴンブレスレット ウルフブレスレット&カラスブレスレット ステンレススチール 調節可能なブレスレット メンズ バイキングギフト, 宝石なし。 | ...
ステンレスブレスレット コインチャームブレスレット ステンレス ...
男性用レザーブレスレット - メンズブレスレット - ステンレススチール ...
Bandmax 大天使 ブレスレット メンズ 革 腕輪 ステンレス レザー ヴァイキング風 シンプル 調節可能 男性 アクセサリー 誕生日 記念日 プレゼント