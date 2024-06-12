NEWERA　OBEY　コラボ　キャップ　58.7cm　刺繍



NEW ERA OBEY コラボ キャップ 58.7cm 刺繍 | フリマアプリ ラクマ



NEW ERA OBEY コラボ キャップ 58.7cm 刺繍



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ニューエラ/帽子/限定/オンスポッツ/別注/キャップ/57.7cm/コラボ/刺繍



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⚫ブランド NEWERA OBEY⚫コラボ⚫カラー レッド⚫刺繍⚫サイズ 73/858.7cm⚫状態だいたい一ヶ月半ぐらい違うキャップとローテーションで着用して使用していましたが目立つような汚れなどはありません。※中古、古着にご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。❌お値下げはできません。⚫⚪⚫⚪プロフ読んでください。