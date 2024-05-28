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VOICEの長財布です。使わなくなったので出品します。使用感はあり、少し傷が目立つ所もあります。相場が分からないので、高めに価格を設定させて頂きます。大幅なお値下げも可能ですので、購入価格をご提示お願いします。※自宅保管ですので、神経質な方はお控え下さい。箱などの付属品はないのでご理解お願いします。カラー···ブラウンカラー···ブラウン財布形···長財布