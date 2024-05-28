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【極美品】Paul Smith SOHO ロロピアーナ ブラックスーツ Mサイズ
商品番号 W47587760672
商品名

【極美品】Paul Smith SOHO ロロピアーナ ブラックスーツ Mサイズ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 14,190 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■Size/Mサイズ■Color/黒ブラック■ジャケット着丈:70cm肩幅:43cm身幅:49cm袖丈:61.5cm袖口:13cm■スラックスウエスト:76〜78cm（ウエスト出し5cmほど可能）股上:26cm股下:81cm（裾出し5cmほど可能）渡り:31cm裾幅:18cm●素材表地ウール100%裏地キュプラ100%ポールスミスSOHOFITイタリア製LoroPianaFOURSEASONS4シーズンズ通年SUPER130'sスーパー130's◆仕様・ジャケット2B/ノッチドラペル/開き見せ/総裏/サイドベント/フラップポケット・スラックスノータック/テーパード/シングル★状態ダメージ極美品、ほぼ着用感無く、とても綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/rouge467510.html
http://narcologia.ru/goods/plaque843507.html
http://narcologia.ru/goods/stair142000.html
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