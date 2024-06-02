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コモサデモードライダースパンツ
商品番号 I19703621190
商品名

コモサデモードライダースパンツ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30年以上前に購入したコモサデモードの牛革のライダーズパンツです。サイズは平置き素人採寸でウエスト約76cm、股下約73cmです。大変希少価値のあるヴィンテージ品です。
http://narcologia.ru/goods/ambassador753306.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic843037.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming308692.html
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