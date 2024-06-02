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センチメーター アノラック ブラック
商品番号 C98357697668
商品名

センチメーター アノラック ブラック
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 4,509 円
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商品詳細

数回着用しましたが着ないため出品します。目立った傷や汚れはありませんが神経質な方は御遠慮ください。XLと大きめのサイズのためオーバーサイズでダボっしたシルエットが特徴的です。即購入〇カラー···ブラックストリート、古着、アウター、ジャケット、supreme、ストゥーシー、ナイキ、adidas、アンブロ、センチメーター、9090、ビーニー、ニット、カーディガン、スケーター、パーカー、スウェット
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