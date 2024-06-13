ヴィゲーンズ　耳当て付き　エルクレザーハンチング

・カラー ダークブラウン・MADEINESTONIA・新品未使用 中のタグに少し曲がりがあります。お写真にてご確認お願いいたします。 ・サイズ57cm・素材 本体 エルクレザー 100％ 他にも帽子、ハット出品中です。#WIGENS#ヴィゲーンズ#耳当て付き#帽子#ハンチング#ハットカラー···ブラウン



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