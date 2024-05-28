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destin デスティン カシミア混チェックマフラー
商品番号 F81037943813
商品名

destin デスティン カシミア混チェックマフラー
ブランド名 デスティン
特別価格 税込 2,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

madeinItaly、destinのストールです。大手メゾンブランドのストール等の高級ファクトリーブランドです。カシミア、シルク混紡素材を用いたブロックチェック地のマフラーです。端部分はフリンジになっています。採寸値幅55.5cm、長さ208cm（若干の誤差はご容赦ください。）色黒×グレー素材ウール65％ナイロン15％カシミア14％シルク6％状態A～B：目立った汚れやダメージのないきれいな状態です。※状態評価についてS：新品、未使用品A：USED美品。目立った汚れやダメージのない非常に良い状態B：一般的なUSED商品。多少使用感や小キズ等のある状態C：使用感の目立つUSED商品。もしくは目に付く汚れやダメージがある状態D：大きな難有りの商品。ダメージや汚れでそのままでは着用に問題があると思われる状態上記の状態評価内の理由による返品はお受けできませんのでご了承お願います。柄・デザイン...チェックカラー...グレー
http://narcologia.ru/goods/subtropical809101.html
http://narcologia.ru/goods/slide876787.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador554506.html destin デスティン カシミア混チェックマフラー - マフラー
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