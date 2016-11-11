良好品　ブルガリ　クラシコ　スクエアバックル　メンズベルト　レザー　黒

ブルガリのスクエアバックルベルトになります！================================【仕入れ先】東証プライム所属法人ブランドオークション【商品名】良好品 BVLGARI ブルガリ クラシコ スクエアバックル メンズベルト レザー 黒 シルバー【サイズ】バックル含む全長全長約110ｃｍ実用寸法約85～95ｃｍベルト幅約2.9ｃｍ【素材】ボックスカーフ×金属素材【カラー】ブラック×シルバー【付属品】本体のみ商品状態【状態外側】B+～AB/バックル金具若干傷、レザー部分若干の擦れ薄汚れ、調整穴付近擦れ押し跡型崩れ、若干よれはありますが総じて良好な状態です発送ゆうパケットプラス========================※ベルトの計測方法ツク棒の根元から調節穴の距離を計測しております。手計測になりますので多少の誤差がある場合がありますので、ギリギリの長さでご検討の場際ご不安であれば測定方法をご指定の上ご連絡下さいませ。※値下げについて送料込み手数料10％ですので大幅なお値下げはお受けできません既に値下げしている物もございますので値下げ自体お受けできない場合があります数多く出品しておりますので、お受けできない場合返信は致しませんのでご了承くださいませ当方ランク基準当方の主観になりますが一般的な感覚でランク付けしております【S・SA】新品または未使用品、未使用に近い微小な使用感のお品物【A】使用感が少ない綺麗なお品物【AB】若干の使用感がみられる良好なお品物【B】日常的な使用が見られる一般的な使用感のお品物【BC】日常的な使用によるダメージがあり汚れや擦れが目立つお品物【C】日常的な使用によるダメージがあり汚れや擦れが目立つお品物ランクは目安となります



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