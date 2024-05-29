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【限定品】ポーター、ディーゼルコラボ財布
商品番号 T33956072468
商品名

【限定品】ポーター、ディーゼルコラボ財布
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

限定販売で話題になった、DIESEL、PORTER、横尾忠則さんのコラボ商品です。こちらは、デザインと機能が見事に融合した一品。洗練されたスタイルと高品質な素材が魅力ですが、自分には合いませんでした。一度人の手に渡った物になりますので気になる方はご遠慮ください。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···ナイロン
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