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NEW ERA MLB エンジェルス 大谷翔平 キャップ ニューエラ　帽子 新品
商品番号 W81518797245
商品名

NEW ERA MLB エンジェルス 大谷翔平 キャップ ニューエラ　帽子 新品
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は、NEWERA59FIFTYMLBアナハイムエンジェルス2018大谷翔平ベースボールキャップになります。カラースカーレット/ホワイト/ゴールドサイズ59FIFTY77/862.5cm大谷翔平選手のメジャーリーグ　ルーキーイヤーに発売された商品になります。大きいサイズで良い状態のものはなかなか出回らないかと思われますのでファンの方やお好きな方、ぜひいかがでしょうか。状態はタグは付いておりませんが新品になります。
http://narcologia.ru/goods/assessor103.html
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