90sヴィンテージ コンプリートフィネス CF 編み込み紐ベルト

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商品詳細
たくさん出品していますので出品中の商品をご覧ください☆【商品】ヴィンテージコンプリートフィネスCF編み込み紐ベルト【商品の説明】コンプリートフィネスの編み込みベルトになります。サイズ全長147cm【商品の状態】使用状況:USED品ですがキレイな状態です。注意事項：人気のアイテムになります。気になる方はなるべく早めにご購入ください。この状態で発売されることは今後ないと思いますのでこの機会にぜひよろしくお願いします。送料は私の方で負担いたしますので送料分をお気になさらずご購入ください。画像で判断ができない場合はなんでもご質問いただきますようお願いします。価格交渉も可能です。コメント欄よりご希望の価格をお知らせください♪BOX1302
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