新品タグ付　ヨウジヤマモト　YOHJI YAMAMOTO キャップ　帽子　cap

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ヨウジヤマモトのキャップとなります。キャップが増えてしまい、整理のために出品致します。お好きな方にお譲りしたいと思います。【ブランド】ヨウジヤマモト Yohjiyamamoto【カテゴリー】キャップ ベイスボールキャップ cap【状態】新品タグ付き【サイズ】56.8cm今やドメスティックブランドで知らない人もいないヨウジヤマモト。supreme好きにもおすすめしたい一品です。ご検討のほどよろしくお願いします。素材···コットン素材···コットン