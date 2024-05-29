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JIMMY CHOO（ジミーチュウ）二つ折りジップアラウンドウォレット
商品番号 N49933213106
商品名

JIMMY CHOO（ジミーチュウ）二つ折りジップアラウンドウォレット
ブランド名 ジミーチュウ
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

jimmychooのファスナータイプの二つ折り財布です。3年程前に購入し、約1年ほど使用しました。中はまだ綺麗で使用するのに問題は無いですが、ファスナー部分、その他小さい傷があります。気になる方はお控えください。中古品ですのでご理解のある方のみよろしくお願いします。
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