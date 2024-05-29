JIMMY CHOO（ジミーチュウ）二つ折りジップアラウンドウォレット ...

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商品詳細
jimmychooのファスナータイプの二つ折り財布です。3年程前に購入し、約1年ほど使用しました。中はまだ綺麗で使用するのに問題は無いですが、ファスナー部分、その他小さい傷があります。気になる方はお控えください。中古品ですのでご理解のある方のみよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Taipei158771.html
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