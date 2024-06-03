【希少限定品】 PUMA JAPAN SUEDE ( RED) 27.5cm

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サイズ：US9.5/27.5cmカラー：赤素 材：スエード生産国：日本製☆2010年製の希少な限定品です。■外箱、特製風呂敷、替え紐、タグなど残っており、コレクション性の高いものとなっています。■ベースはPUMAを代表する定番モデル\"SUEDE\"の1970年代のラストを忠実に再現。数量限定で販売（シリアルナンバーは薄くなっています）■状態 使用感と汚れあり。シューレースにスエードの色移りあり。箔などは経年で薄くなっています。■着用に支障となる汚れやダメージ等ございません。※画像でご判断下さい（そのほか確認が必要な写真があればコメントお願いいたします）。※古いものですが、大事に履いていました。中古品、個人保管、個人検品であることをご理解いただける方のみご検討お願いいたします。メインカラー...レッドスニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...スエード