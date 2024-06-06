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ジョーンストンズマフラー
商品番号 F10988891717
商品名

ジョーンストンズマフラー
ブランド名 ジョンストンズ
特別価格 税込 4,841 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ベージュ素材···カシミヤ購入しましたが、色が余り好みでなかったので、未開封で一年間保管しておりましたので、ビニール袋はしわがありますが、新品未使用です。サイズ　　180x25cm
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