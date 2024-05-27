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JIMMYZ 90s tシャツ
商品番号 U33190712132
商品名

JIMMYZ 90s tシャツ
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラーブルーサイズ着丈　71cm肩幅　58cm袖丈　20cm身幅　58cm状態目立ちはしませんがフロント裾付近に汚れがございます。ヴィンテージ品ということをご理解の上ご購入お願いいたします。
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