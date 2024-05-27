商品名:日本製ブッテロレザーヌメ革長財布ネイビーサイズ:W19cm×H9.5cm×D2.5cm出品理由：使用回数が少ないため着用回数：数十回コメント：外側・内側レザー、ファスナーを最高級素材を使用、オーダーメイドのため１点もの 使用頻度が少ないため目立ったダメージ無し 定価45,000円程度※仮でブッテロのカテゴリーに設定しております。注意事項：あくまで中古品であり、完璧を求める方、細部にこだわる神経質な方は購入をお控えください。また、簡易的な梱包での発送になることをご了承ください。カラー...ブルー財布形...長財布素材...本革



美品 日本製 ブッテロ レザー ヌメ革 長財布 ネイビー - 長財布



美品 日本製 ブッテロ レザー ヌメ革 長財布 ネイビー - 長財布



美品 日本製 ブッテロ レザー ヌメ革 長財布 ネイビー - 長財布



美品 日本製 ブッテロ レザー ヌメ革 長財布 ネイビー - 長財布



美品 日本製 ブッテロ レザー ヌメ革 長財布 ネイビー - 長財布



美品 日本製 ブッテロ レザー ヌメ革 長財布 ネイビー - 長財布



美品 日本製 ブッテロ レザー ヌメ革 長財布 ネイビー-



【楽天市場】＼20%OFFクーポン／ 財布 メンズ 二つ折り 本革 ...



三つ折り財布 コンパクト 小さい財布 メンズ/レディース イタリア革 3 ...



永久保証 ブッテーロレザー ×栃木レザー 三つ折り ミニウォレット ...



Amazon | [エレディータ] 財布 メンズ 2つ折り 革の王様ブッテーロ ...



三つ折り財布 コンパクト 小さい財布 メンズ/レディース イタリア革 3つ折り ミニ財布 イタリアンレザー 本革 ブッテーロ ミニウォレット マチ付き ボックス型 コインケース 日本製 buttero 小銭入れ 牛革 かわいい シンプル 送料無料



番外編



永久保証 ブッテーロレザー ×栃木レザー 三つ折り ミニウォレット ...



名入れ対象商品】二つ折り財布 ファスナー メンズ 紳士財布 イタリアン ...