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美品 日本製 ブッテロ レザー ヌメ革 長財布 ネイビー
商品番号 X92692350199
商品名

美品 日本製 ブッテロ レザー ヌメ革 長財布 ネイビー
ブランド名 ブッテロ
特別価格 税込 6,965 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名:日本製ブッテロレザーヌメ革長財布ネイビーサイズ:W19cm×H9.5cm×D2.5cm出品理由：使用回数が少ないため着用回数：数十回コメント：外側・内側レザー、ファスナーを最高級素材を使用、オーダーメイドのため１点もの　　　　　使用頻度が少ないため目立ったダメージ無し　　　　　定価45,000円程度※仮でブッテロのカテゴリーに設定しております。注意事項：あくまで中古品であり、完璧を求める方、細部にこだわる神経質な方は購入をお控えください。また、簡易的な梱包での発送になることをご了承ください。カラー...ブルー財布形...長財布素材...本革
http://narcologia.ru/goods/choice213685.html
http://narcologia.ru/goods/marshal658880.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement761299.html

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