LOEWE Tシャツ Mサイズ ブラック

◎即購入可◎＊新品未使用です＊値引きお控え下さい。＊当日発送XS身幅:53cm肩幅:51cm着丈:68cmS身幅:54cm肩幅:52cm着丈:70cmM身幅:55cm肩幅:53cm着丈:72cmL身幅:56cm肩幅:54cm着丈:74cm■商品付属品：画像に載っているもの全て海外正規代理店で購入した正規品。【注意事項】＊インポート品になります。国内正規品をお求めの方は、国内正規販売店で正規の値段で購入されることをお勧めいたします。＊日本のブティックと同等のクオリティをお求めの方、ご購入お控えくださいませ。⚠︎すり替え防止のため、郵送途中の商品破損が理由での返品のみ受け付けます⚠︎在庫に限りがございますのでご購入希望の方はお早め



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