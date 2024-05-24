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カステルバジャック プルトン 長財布 077622 ブラック
商品番号 V15542449292
商品名

カステルバジャック プルトン 長財布 077622 ブラック
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 14,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます　↓　　　　↓　　　　↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名:カステルバジャックCASTELBAJAC商品名:長財布商品コード:077622サイズ:約W19xH9.5xD2.5cm色:クロ重量:約200g品物の状態:■正規ライセンス品■新品■素材:牛革仕様:札入れx2カードポケットx12小銭入れx1フリーポケットx4商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー
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