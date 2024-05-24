カステルバジャック プルトン 長財布 077622 ブラック

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こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名:カステルバジャックCASTELBAJAC商品名:長財布商品コード:077622サイズ:約W19xH9.5xD2.5cm色:クロ重量:約200g品物の状態:■正規ライセンス品■新品■素材:牛革仕様:札入れx2カードポケットx12小銭入れx1フリーポケットx4商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー