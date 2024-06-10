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新品未使用 ブラックレーベルクレストブリッジ チェックレザー ベルト ブラウン
商品番号 Y92146370098
商品名

新品未使用 ブラックレーベルクレストブリッジ チェックレザー ベルト ブラウン
ブランド名 ブラックレーベルクレストブリッジ
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾コメント無し、即購入大歓迎♪◾安心の匿名配送♪‪⚠︎︎商品はあくまで中古です。素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、神経質な方はご遠慮願います。あくまでも中古品のため、古着にご理解のない方のご購入はお控えください。○ブランドBLACKLABELCRESTBRIDGEブラックレーベルクレストブリッジ定価28,000円○アイテムチェックレザーベルト日本製○サイズ全長112.5cmベルト幅3.0cm○状態新品未使用タグ付きです。一応、専用箱付きですが、箱は少しダメージありますのでオマケと考えて下さい。○カラーブラウン○素材牛革○購入先BLACKLABELCRESTBRIDGE店舗◎まだまだたくさん使用頂ける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。◎素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。素材...本革カラー...ブラウン
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