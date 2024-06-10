新品未使用 ブラックレーベルクレストブリッジ チェックレザー ベルト ブラウン

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商品詳細
◾コメント無し、即購入大歓迎♪◾安心の匿名配送♪⚠︎︎商品はあくまで中古です。素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、神経質な方はご遠慮願います。あくまでも中古品のため、古着にご理解のない方のご購入はお控えください。○ブランドBLACKLABELCRESTBRIDGEブラックレーベルクレストブリッジ定価28,000円○アイテムチェックレザーベルト日本製○サイズ全長112.5cmベルト幅3.0cm○状態新品未使用タグ付きです。一応、専用箱付きですが、箱は少しダメージありますのでオマケと考えて下さい。○カラーブラウン○素材牛革○購入先BLACKLABELCRESTBRIDGE店舗◎まだまだたくさん使用頂ける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。◎素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。素材...本革カラー...ブラウン
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