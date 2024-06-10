CDL受注販売Tシャツ

【即購入可】ØMIANSWER…TOUR2022予約限定販売CDLclairdeluneTシャツ オーバーサイズＭサイズ登坂広臣 MATE三代目JSoulBrothersライブのアンコールの時に着ていた受注販売Tシャツになります。新品、未開封です。『CDL』のプリント部分は元々加工されているため、ロゴに縦の線が入っています。発送の際は、折り畳んでの追跡あり郵送になります。



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CDL Oversized Tee受注販売決定‼️ | bataのただ好き❤



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