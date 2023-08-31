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ダンヒル　ベルト
商品番号 G40718773913
商品名

ダンヒル　ベルト
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

写真ではわかりにくいですが、黒と焦茶のリバーシブルです。黒色の側の穴の所が少しはげています。素材···本革カラー···ブラック
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