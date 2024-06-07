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KNOX\u0026TAYLOR ノックスアンドテイラーメンズ蝶ネクタイ　チーフ
商品番号 O89297773321
商品名

KNOX\u0026TAYLOR ノックスアンドテイラーメンズ蝶ネクタイ　チーフ
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KNOX\u0026TAYLORノックスアンドテイラーメンズ蝶ネクタイ　チーフセット新品購入し、披露宴のお色直しで1時間程着用したのみとなります。定価9000円弱のお品です。付属の袋もお付けします。また、状態もよく、いいお品なのでご友人様の結婚式など、今後もお使いになっていただけます♪
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