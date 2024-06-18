【新品】ヴィヴィアンウエストウッド タグ L字ファスナー長財布 財布 ブラウン

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【新品】VivienneWestwoodタグL字ファスナー長財布です。《商品詳細》カラー：ブラウンサイズ：約縦10 横19 幅1.5cm仕様：ポケット×1、札入×2、カード入×8機能：ファスナー開閉素材：水牛状態：新品未使用正規品発送：ゆうパケット大人気のアイコンとロゴがブロックMIXされたTAGSプリントが、新たなカラーやテクニックでリバイバル。エッチングを思わせる、レーザーカット加工で表現した柄は、焼焦げた表面がアンティークな風合いを醸し出す、バッグと連動したシリーズです。本体にはタンニン鞣しを施したバッファローレザーを用いて、大胆な柄に負けない素材感に仕上げています。スリムなデザインながらも収納力抜群の長財布。ファスナーを開けると中身が一目でわかるように設計されています。VWK673★天然素材の本革を使用しております為、特有のシワ、血筋、色ムラ等がある場合がございます。⚠️新品未使用ですが、展頭品かつデリケートな革製品につき、多少のスレ、コキズ等はご了承願います。こちらはよく見るとスレがございます。写真3〜4枚目にうつっています。完全な新品をお求めの場合はご遠慮下さいませ。※値引き交渉は受け付けておりませんので、ご了承願います。※即購入は大歓迎です。#メンズ長財布紳士ビビアンジップヴィヴィアンウエストウッド牛革レザータグスウォレットさいふ茶色カラー...ブラウン柄・デザイン...プリント（ロゴなど）財布形...長財布素材...本革