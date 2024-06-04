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loewe レザーウォレット コインケース付き
商品番号 D95434045583
商品名

loewe レザーウォレット コインケース付き
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 4,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロエベの財布です、紙幣とカードと小銭を収容できます。あまり使っていないので状態は良いです。柔らかい皮で使いやすいです。タテ約12cmヨコ約11cm
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